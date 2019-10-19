韓國瑜台南舉辦造勢晚會 韓粉「擾民行徑」曝光再挨轟

2019-10-19 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜19日晚上將到台南水萍塭公園，舉行造勢晚會，這也是韓國瑜請假後第一場的大型造勢晚會。但有粉專曝光死忠韓粉為了迎接韓國瑜，在公園附近架起棚架來擺攤，即使有申請路權，但卻橫跨到機車停等區、汽車停車格上，擾民行徑曝光，許多網友群起砲轟，更質疑「要有人指揮交管跟夜間閃爍燈號」，紛紛建議向警方直接檢舉。

韓國瑜週六晚上將到台南水萍塭公園舉行造勢晚會，國民黨台南市黨部主委、韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介也透露當天前總統馬英九、黨主席吳敦義和韓國瑜將同台。有許多韓粉也為了力挺韓國瑜到場擺攤、大賣國旗裝。

不過臉書粉專「台南點」曝光，韓粉的攤位竟然直接佔用道路，橫跨機車停等區以及汽車停車格等，還有韓粉直接在地磚上用奇異筆寫活動方向，離譜行徑讓粉專大嘆「我原本以為19日才要開始肆虐欸，行行好吧韓粉」。

許多網友看了超傻眼，紛紛留言表示「週末的水萍塭，週邊停車格常一位難求，居然為了某人，犧牲市民的停車權利」、「真的很誇張，為什麼停車格可以先擺攤，台南市政府不處理一下」、「申請路權可以佔用到道路擺攤嗎？」、「只要有擺到道路上就要有人指揮交管跟夜間閃爍燈號，有處理嗎？」、「可以報警打電話取締，維護台南環境你我有責」、「國民黨只有選舉時最愛消費國旗」、「那是台南市政府的公物 憑甚麼他們可以在地上亂寫」、「明天市政府準備跟草包開罰」。

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