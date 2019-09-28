韓國瑜看《返校》稱支持國片 基進黨譏不提白色恐怖

2019-09-28 16:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今與年輕朋友一起看國片《返校》，致詞稱支持國片，基進黨批評韓國瑜蹭《返校》票房破億熱度，致詞絕口不提白色恐怖，以為蹭返校就可以拿到流失的青年選票？

國片《返校》熱賣破億元，高市府有參與投資，不過本月19日的高雄首映會，只有文化局副局長代為出席，一度挨批不支持，市長韓國瑜今與年輕朋友一起看《返校》，搶攻年輕選票。

基進黨表示，韓國瑜今天下午前往MLD影城，參加青年局舉辦的活動，觀看電影《返校》，但開場致詞絕口不提白色恐怖背景，僅僅說了支持國片、支持青年局，韓市長是忘記了，還是不想講出來？

基進黨指出，《返校》上映至今1週，市府一反過去投資電影都會大力支持的常態，冷凍處理，直到昨天電影票房破億，在青年世代刮起返校炫風，韓國瑜才跑來電影院蹭熱度，質疑韓國瑜以為蹭《返校》就可以拿到流失的青年選票？

基進黨說，過去開口閉口國家機器的韓國瑜，今天終於進電影院見識「真・國家機器」的樣貌，期待韓國瑜在看完電影以後，可以曉得真正的「國家機器」如何運作、如何壓迫人民與自由。

基進黨指出，《返校》就是國民黨的跨國屠殺紀錄，韓國瑜代表國民黨出來選總統之前，請韓國瑜不要只是跟跟風，看了場電影就是包容過去。

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