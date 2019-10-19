今晚合體韓國瑜造勢代表心結已解？馬英九不回應

2019-10-19 14:24

〔記者佟振國／南投報導〕前總統馬英九今天參觀2019南投世界茶業博覽會，對於與周玉寇與「新台灣人文教基金會」的官司，最高法院判決周玉蔻敗訴，馬英九僅簡單表示「法院已經決定了」即不再多說，媒體再追問對於晚間將與韓國瑜將在台南合體造勢，是否表示先前與韓的心結已解，馬英九則不回應，快閃離開。

前總統馬英九上午11時許抵達南投市中興新村世界茶業博覽會場，媒體關注焦點則是媒體人周玉蔻爆料指馬英九所捐助的「新台灣人文教基金會」坐擁近10億元，金流可疑，遭基金會提起侵害名譽權的民事損害賠償告訴，最高法院做出判決，判周玉蔻應在自由時報、蘋果日報刊登澄清啟事，對於判決結果，馬英九僅表示「法院已經決定了」。

記者再問馬英九、吳敦義與高雄市長韓國瑜3人是否將在今晚的台南造勢活動同台合體，以及是否代表先前與韓的心結已經解開，馬英九則是不做回應，快步離去，繼續參觀茶博會。

馬英九對個人問題三緘其口，但對於已在南投舉辦10年的茶博會則是不吝稱讚，認為南投的茶產業令人驚豔，非常了不起，歎為觀止，對於南投縣府將茶葉推廣成世界級的產業非常欽佩，也參觀了世界茶席館及黃金品茗館，品嘗全台各茶區的頂級優質茶葉，對南投的好茶則是讚不絕口。

馬英九隨後參加中興新村小興苑文化藝術館重修啟用剪綵，前身是台灣新生報中興新村辦事處，為台灣第一位女建築師修澤蘭所設計，並於2015年列為歷史建築。

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