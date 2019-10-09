缺席造勢大會 馬韓關係再生波？

2019-10-09

與郭抱抱遭韓粉出征 馬辦斥親痛仇快

〔記者施曉光、洪美秀、翁聿煌、陳心瑜、何玉華、陳昀／綜合報導〕前總統馬英九與國民黨總統參選人韓國瑜的關係再生「波瀾」。馬英九上月被韓粉噓下台事件後，對於馬是否參加韓的造勢，馬辦即強調要審慎評估，而工商界昨晚有一場挺韓後援會，馬恰以「另有行程」缺席，馬辦稍早更針對馬英九與鴻海創辦人郭台銘熱絡互動而挨批事件發布新聞稿回擊，也令外界關注馬、韓關係的變化。

工商建設研究會昨成立後援會力挺韓國瑜，國民黨主席吳敦義等要角皆出席，馬英九卻以「另有行程」為由缺席，對照日前馬與郭在公開場合相見歡，也透露出馬、郭、韓之間鮮明的「冷熱」關係。

馬英九日前應邀出席前台東縣長黃健庭專題演講，與郭台銘同台互動熱絡，遭特定媒體批評「國民黨奶水盡養這種咖」。馬辦昨發新聞稿反嗆，「實在很不解特定人士和媒體如此操作的意義何在？除了親痛仇快，只會讓國民黨的支持圈越來越小。」

馬辦指出，郭台銘已經沒有要參選總統，加上郭與馬是多年老友，在一個非關政治的場合同台握手擁抱，卻被特定媒體鋪天蓋地的責難，甚至喊話要黨中央開除；馬英九可以見誰，可以出席那些行程，甚至可以被誰擁抱，是由特定媒體或這些「假韓粉」說了算嗎？請特定媒體與假韓粉不要再分化國民黨，不要再給民進黨見縫插針的機會。

馬辦還指出，上週馬英九基金會舉辦「哪來的芒果乾？國安問題研討會」，早在九月五日前就已經邀請韓國瑜出席，韓辦雖考量市政婉拒出席，但韓國瑜國政顧問團總召張善政及國安小組成員幾乎全員到齊，說明國民黨的國安政策，這難道不是在幫韓國瑜嗎？馬辦表示，選舉理應是多交朋友、減少敵人，難道不是同志，就是敵人嗎？

韓競辦：馬對郭釋善意 幫韓交朋友

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之受訪表示，馬、郭當天在公開場合中只是好朋友相見，馬一直希望對郭釋善意，這對國民黨而言是好的，因為也是幫韓交朋友，大家應該正面看待。葉還說，完全不擔心馬、韓關係，因為馬英九很挺韓國瑜，外界不必懷疑。

除了馬英九，新北市長侯友宜一直未同意擔任韓國瑜的新北競選總部主委，也沒有配合黨中央在國慶日自辦升旗活動，侯與韓國瑜保持「距離」的作為，同樣引發議論。

不辦升旗挨轟 侯明要帶國旗登山

侯受訪說，他競選市長時競總就沒設主委，四百萬新北市民就是他的主委，「主委只是名號，有沒有把人民放在主委位子上才重要。」至於今年國慶日他將率市府主管們帶著國旗攀登觀音山的硬漢嶺，藉此鼓勵市府團隊愈做愈好，新北市更好，國家才會更好。

前新北市長朱立倫昨被問及韓國瑜民調一直拉不上來一事，朱回應，應穩住陣腳按部就班、擴大支持族群，朋友越多越好，不能只在同溫層找支持者，化敵為友才能贏得勝選。

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