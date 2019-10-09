2019-10-09

記者施曉光／特稿

由於先前新北造勢群眾噓聲趕人事件，原本就極為敏感脆弱的馬、韓關係，最近又因馬英九日前與郭台銘上演「愛的抱抱」，以及昨晚馬未出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會成立大會」而成為話題，加上挺韓特定媒體吹皺一池春水，惹惱馬辦怒斥某些幫韓國瑜的人士或媒體是「假韓粉」。

其實馬、韓原本就屬於藍營圈中「眷村子弟」VS.「眷村兄弟」兩種出身背景，是生活經驗完全不同類型的人物，氣味難投合，碰著難免針尖對麥芒，然過去也算井水不犯河水。

只是風水輪流轉，韓國瑜乘著「韓流」扶搖直上，如今已貴為藍軍總統參選人。身為前主席、又是二○一六年搞掉政權的「頭號戰犯」，馬英九沒有「第二種選擇」，原本幫忙站站台、說說檯面話，應付過去也就得了，如今兩人中間卡著一個郭台銘，使得原本只是一道「二元一次方程式」，成了更複雜的「三角習題」。

馬、韓、郭的三角關係，就像是三角圖形上的三個頂點座標，過去在政治捐獻以及成立基金會時，應該獲得郭台銘不少金流挹注的馬英九，自然與郭距離較近；至於過去曾經稱兄道弟的韓、郭兩人，則因黨內初選早已形同陌路；只是礙於政黨倫理，馬、韓之間的距離，至少表面上又不能比馬、郭要遠。

因此，馬英九在本月六日參加公開活動時主動伸出雙臂環抱郭台銘，立刻被拿來與上月十五日與韓國瑜同台時相提並論，因為馬像是被韓強抱，嘴角勉強擠出笑意。此等「三角關係」也就自然發生了數理邏輯上的謬誤，無怪乎挺韓媒體與韓粉要玻璃心碎滿地，類似「國民黨奶水盡養這種咖」的難聽話也就出籠。

可笑的是，韓陣營發言人昨天面對媒體詢問相關議題時，硬要把馬英九對郭台銘的熱情互動，解釋為馬代韓向郭釋善意，甚至硬拗稱馬此舉是在幫韓「交朋友」，如此附會，很難不被外界訕笑過於牽強。

馬韓郭互動事件簿

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