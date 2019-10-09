郭家軍李縉穎參選 藍開鍘

2019-10-09

〔記者邱書昱、陳柔蓁／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘的子弟兵李縉穎，確定參選新北市第十選區（土城、三峽區）的立委選舉，他目前仍是國民黨籍，由於國民黨在該區已提名市議員林金結參選立委，國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，市黨部昨天召開考紀會後決議開除李縉穎的黨籍，報請黨中央確定後就會開鍘。

郭辦勸：少個敵人多個朋友

李縉穎昨天受訪時表示，暫不回應。郭幕僚、永齡基金會顧問郭昕宜回應，「李還沒真的登記參選，尊重國民黨決定，但奉勸國民黨把重心放在選舉上，有一句話是『少一個敵人，就等於多一個朋友』」。

李乾龍說昨天，中央黨部有和李縉穎的父親、前國民黨立委李嘉進聯絡，認為李父過去在黨內擔任要角，希望他幫忙勸阻兒子不要貿然參選；如果李執意參選，將開除黨籍處分。

至於前立法委員盧嘉辰也替李縉穎站台，是否也要祭出黨紀處分？李乾龍說，盧目前的言行尚未嚴重到要開除黨籍，但會要求盧以後發言要謹慎。對此，盧嘉辰表示，尊重黨部的意見。

下波參選名單 郭營20日公布

郭辦將於二十日舉行感恩之旅高雄場，公布下一波郭家軍競選立委名單。外傳人選是郭辦幕僚與親近友人，包括蔡沁瑜、郭昕宜、高虹安、周守訓等；郭昕宜昨否認這份名單，強調「陣容與人數當天才會讓大家知道」。她說，新一波郭家軍符合郭台銘的「政治替經濟服務」等三大項理念，將和李縉穎一樣是無黨籍參選，與民眾黨合作。

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