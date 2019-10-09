韓：台灣被鎖住 快跟北韓一樣

2019-10-09

〔記者陳昀／台北報導〕工商建設研究會昨成立「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」，北上出席的國民黨總統參選人韓國瑜致詞指出，在台商身上看到了不起的精神，「二十多年前密克羅尼西亞一個小島，那個島的女孩子不穿上衣，路人看到陌生人還會拿石頭來丟，非常非常原始，做夢也沒想到，台灣人會在上面開工廠，這是不可思議，像這種故事，在台商身上真的讓我們為之感動，台商真的是了不起。 」

讚台商 扯密克羅尼西亞女孩不穿上衣…

昨天的後援會在台北福華飯店成立，國民黨主席吳敦義、前黨主席洪秀柱、榮譽黨主席吳伯雄昨皆到場挺韓，前總統馬英九「另有行程」未出席。

韓指出，前兩天東協邀請澳大利亞、紐西蘭、中國大陸、南韓等國加入關稅同盟，台灣沒辦法加入，再往下一步，「台灣就跟北韓一樣整個被鎖住了」，所以我們必須突破現狀，未來只有兩個字「開放」，只要國安沒有威脅，必須開大門走大路，「一天都不能再等，台灣未來就在你我手上。」

韓國瑜表示，民進黨執政三年半，讓太多台灣人傷心、讓綠軍支持者覺得憤恨，給民進黨當總統、立院過半這麼好的機會，「你為什麼不好好幹，讓台灣安全、人民有錢？」下一代年輕人前途越來越荊棘，執政黨卻帶來無盡的辛苦、傲慢，「為何沒出息的民進黨執政三年半，可以把台灣搞成這樣？」

他說，民進黨敗了還是會非常強大，但國民黨敗了可能會被民進黨用不合法的手段「抄家滅族」，台灣未來會不會一黨專政、走向民主逆流？絕對有可能！所以必須把小私小愛丟掉、變成大是大非！

吳敦義也高呼要全體努力讓韓國瑜當選總統，重返執政、撥亂反正，並讓國民黨立委達六十席，達到「廉能有效率的政府、繁榮均富的經濟、公義和諧的社會、一中各表的九二共識」。最後眾人高喊「重返執政、立院過半」，並合唱「中華民國頌」、「愛拚一定贏」。

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