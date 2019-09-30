10萬人雨中遊行挺港！徐世榮：國民黨已失去年輕世代支持

2019-09-30 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕「929撐港反極權遊行」29日下午在台北登場，許多台港學生、社會人士都到場力挺，有將近10萬人不畏風雨，在暴雨中撐傘、穿雨衣，高呼「光復香港、時代革命」以行動挺港，政大地政系教授也在隊伍其中，他對此感到熱血，並認為國民黨、共產黨已經失去台港兩地年輕世代的支持。

「撐港反極權遊行」今天下午登場，獲得將近200個團體連署聲援，主辦單位更宣布參與遊行人數高達10萬人，這些人不畏颱風「米塔」逼近台灣，在大雨中撐傘、穿上雨衣，堅定地高呼光復香港、時代革命」等口號，徒步行走4公里，以行動支援香港。

國民黨也針對反送中爭議發言，表示希望港府與民眾能夠理性溝通對談，但他們仍繼續強調「希望民進黨政府不要基於選舉利益考量，一再地操弄香港反送中議題」，而國民黨總統候選人韓國瑜也未到場，透過競辦聲明強調「沒參加不代表不支持」。

「許多場景都讓我非常感動。」同在隊伍中的徐世榮在臉書上表示，由於雨下的很大，讓全身幾乎都濕透，因此先行離開。但他在遊行隊伍看見清一色都是「義無反顧站出來的年輕人」，相當熱血，這些畫面也讓他感受到一件事，無論「中國共產黨」或是「中國國民黨」，應該都已經失去「台港兩地年輕世代」的支持。

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