挨統促黨潑紅漆 何韻詩報平安：我們必須互相守護

2019-09-29 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕「撐港反極權」台港大遊行今（29）日在台北登場，香港歌手何韻詩也到場力挺，卻遭到2名反對者從後方潑紅漆攻擊，犯案人士隨後被壓制並由員警帶離偵訊，其中1人為中華統一促進黨主委，事後何韻詩已經驅身回港，並在臉書報平安。

「撐港反極權」台港大遊行今天下午在台北舉行，何韻詩也到場力挺，卻在接受媒體訪問時被不明人士以紅漆攻擊，事後2名潑漆嫌犯遭到偵訊，其中1名就是中華統一促進黨主委胡志偉，另一名則是洪門雙和堂強勢分會大哥梁太富，雙雙遭到法辦，不過事後統促黨急發聲明撇清，指稱這是胡志偉「個人行為」。

閃靈樂團團長葉湘怡在臉書上說到，她問了何韻詩「為何不多留一天、休息一下」，何韻詩相當堅定地回答「香港今天遊行也是很發生很多事，我一定要趕快回去」，不顧自己勇敢付出的心態讓網友相當動容。

「謝謝大家關心，已在回程路上。」何韻詩在臉書上報平安，並指出兩名兇手明顯是有任務而來，「有組織的行動、推動者是誰」大家都有雪亮眼睛判斷，而潑紅漆的行為「卑劣又愚昧」，目的是想染紅卻暴露了「暴權手上染的鮮血。」

何韻詩說，她第一次親身遇上這種事，其實已經有一定程度的心理準備。但她被襲擊的畫面相對於香港學生、市民、議員被警察或社團攻擊和毆打，只是冰山一角，這些狀況才是真正應該關注的。

何韻詩表示，走到台上打氣報平安，是源於對暴力的不屈服，這些攻擊、侮辱、偷襲，就是要民眾害怕並不敢再走出來發聲，但選擇走出來的人「早已置個人的舒適安危於自己以外。」

何韻詩大嘆，大家應該很難想像在香港發生的暴力恐嚇，如今連台灣也無法倖免，代表統戰工程來到民眾身邊，她呼籲台灣民眾，「今天不站出來，你再回個神，就會發現你已沒有站出來的權利和自由了。」因此必須把頭抬得更高、互相守護來面對恐懼，並告訴這些卑鄙的人，「你們的低劣野蠻只會把我們磨練得比勇敢更勇敢。」

何韻詩臉書全文

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