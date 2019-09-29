反送中》中研院吳叡人：香港流水革命是政治史奇蹟

2019-09-29 23:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕929台港大遊行今晚持續在台北市立法院外無畏風雨集結，眾人透過舞台音樂、名人短講凝聚，中研院副研究員吳叡人今晚上台直言，香港如今的流水革命是政治史上奇蹟，形塑出成熟的香港共同體，這亦是時代革命的意義。

吳叡人指出，香港青年孤軍奮戰，對抗反動的地方政府與中共中央政權，是一場真正的「革命」，歷史格局遠超美國的「自由之夏」，且香港3個月自發性的無組織、有秩序的「流水革命」，更是政治史上的奇蹟，是無政府主義者想像100年都做不到的，以形塑了成熟的「香港共同體」

吳叡人說，經過一場共同鬥爭，共同體與民族即誕生，無數香港青年前仆後繼，香港媽媽為保護孩子挺身，香港陳伯站出來擋子彈，專業人士公開露面，爆眼少女重新站出，燈光人鏈香港之路直達獅子山頂，700萬人從靈魂深處凝結，一個叫做「香港」的自由民主共同體誕生，有幸見證、深感驕傲。

「多虧中共這個庸俗、無知、殘暴、腐敗的唯物論政權！」吳叡人痛批中國透過資本強權，進行政治擴張，當年97香港回歸就是第1步，接著資本輸出、一代一路等，將導致全球民主崩潰、重返黑暗，直言香港問題從一開始就是國際問題，當然要國際解決。

吳叡人更督促，台灣要與香港站在對抗中國擴張侵略的第一線，而今香港聰明利用國際化，對中共帝國進行反擊，更是晚期全球化的時代革命意義，且唯有光復香港，才能保護台灣，台港唇亡齒寒，如今中共內憂外患，雖贏得第一回合，但需慎防不穩情勢導致中共對港採取冒進，另也盼港民集體智慧，找出下一階段革命之路。

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