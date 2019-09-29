何韻詩「來台觀光」不能參加遊行？ 內政部說話了

2019-09-29 23:02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港歌手何韻詩今日參加在台灣舉辦的「台港大遊行」卻遭統促黨人士潑漆，但有媒體報導質疑，何是申請來台觀光的外籍人士，導致在「不該出現的場合」被人攻擊。不過內政部今晚透過新聞稿指，「公民與政治權利國際公約」得合法集會遊行保障、「集會遊行法」未限制外國人不得參與合法集會遊行外，更強調，台灣是民主國家，尊重國際社會共享人權自由的普世價值。

有媒體報導指，何韻詩遭統促黨人士潑漆，卻「有民眾」質疑何本不應出現在遊行現場，有觸犯「移民法」之嫌，該報導並引用「移民法」第27條規範，「外國人在我國停留、居留期間，不得從事與申請停留、居留目的不符之活動或工作」，否則應強制驅逐。這家媒體也引用中國學者李毅來台，發表武統言論因而被驅逐，認為「很難不說是兩套標準」。

不過，內政部今晚透過新聞稿澄清，參照「公民與政治權利國際公約」第21條，和平集會之權利，應予確認；除依法律規定，且為民主社會維護國家安全或公共安寧、公共秩序、維持公共衛生或風化、或保障他人權利自由所必要者外，不得限制此種權利行使。人民和平集會遊行權利除非有必要，否則不得恣意限制。

內政部也指，「集會遊行法」並未限制在我國停留的外國人不得參與合法集會遊行；而為跟上國際潮流，保障在台合法停留的外國人參加合法集會遊行，移民署研議修「移民法」第29條，明定停留或居留在台灣的外國人，可以參加合法集會遊行。

至於李毅案，內政部表示，李毅申請觀光來台卻主張「武統台灣」，欲危害我國家安全，違反兩岸條例及觀光辦法規定；反之，何韻詩所發表的是捍衛民主自由的政治性言論，二者有所不同，且台灣是民主法治國家，尊重國際社會共享人權自由的普世價值。

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