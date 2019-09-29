何韻詩遇襲代表中共滲透！王丹警告：親中政黨上台恐更嚴重

2019-09-29 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕「撐港反極權」台港大遊行今（29）日在台北登場，香港歌手何韻詩也到場力挺，卻遭到2名不明人士從後方潑紅漆攻擊，犯案人士隨後被壓制並由員警帶離偵訊，其中1人為中華統一促進黨主委，對此中國民運人士王丹認為，此事代表「中共勢力已經滲透進入台灣」，更警告親中政黨明年上台，中共黑手將更肆無忌憚。

今天「撐港反極權」台港大遊行下午在台北舉行，香港歌手何韻詩也到場出席力挺，卻在接受媒體訪問時被不明人士以紅漆攻擊，她當下閃避不及慘遭紅漆沾染，事後2名潑漆嫌犯遭到逮捕、偵訊，其中1名就是中華統一促進黨主委胡志偉，不過事後統促黨急發聲明撇清，指稱這是胡志偉「個人行為」。

王丹就在臉書上發文，表示何韻詩遇襲能確定「中共的勢力已經侵門踏戶、滲透台灣，並開始肆無忌憚地活動」，他提到中共的目的就是要在台灣製造紅色恐怖。王丹向台灣人喊話警告，「在白色恐怖的社會創傷還未痊癒的今天，中共要通過他們的代理人，在台灣製造紅色恐怖了」。

王丹強調，中共目的就是要讓跟他們友好的在野黨能夠重返執政，藉此破壞台灣的民主，因此若親中政黨明年上台，可以確定中共的黑手將更肆無忌憚地在台灣製造「紅色恐怖」。

王丹認為「台灣已經在危險的邊緣」，因此呼籲「為了台灣下一代的安全」，絕不能讓中共通過他們的「政治盟友」上台，藉此把暴力與醜陋帶到台灣，不然暴力未來將會成為台灣社會的常態。

王丹臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法