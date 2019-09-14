朱辦定調「韓朱配」不存在 黃創夏曝朱立倫可能下場

2019-09-14 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘近日退出國民黨，獨立參選在即，「韓朱配」進度也停滯，前新北市長朱立倫今表示，拿不存在的事來困擾韓國瑜、攻擊他都不必要；事後朱立倫辦公室定調，所謂不存在就是指「韓朱配」不存在。對此，資深媒體人黃創夏表示，朱立倫要保重了，因為朱可能是下個「被出草」的對象！

外傳居中溝通「韓朱配」的高雄市副市長李四川深感無力已停止聯繫，對此朱立倫今受訪指出，他已清楚表達「2020一定幫忙、不要位置」，他說，自己重述很多次、韓國瑜也很清楚。

朱立倫認為，拿不存在的事來困擾韓國瑜、攻擊朱立倫都不必要，離去前還撂下「總不至於罵完馬英九之後要來罵朱立倫吧」。事後朱立倫辦公室定調，所謂不存在就是指「韓朱配」不存在。

對此，黃創夏在臉書表示，朱立倫要好好保重了，他反諷地說，朱竟然如此「不識抬舉」？如此一來可能會傷害到特定力量的玻璃心。他也提醒，朱立倫很可能會是下一個「被出草」的對象！

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