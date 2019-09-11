郭台銘參選衝擊韓國瑜？ 黃創夏斷言藍營將上演這戲碼

2019-09-11 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘10日爆出將參選2020總統大選，他與台北市長柯文哲11日一早6點將到新竹城隍廟參拜，雙方結盟態勢越來越明顯，如此一來也將衝擊到國民黨總統參選人韓國瑜的選情。對此，資深媒體人黃創夏斷言，藍營未來將上演棄保，「韓郭之間的二三名爭奪戰」，是未來4個月最主要的戲碼。

黃創夏10日晚間在三立節目《鄭知道了》上說，《聯合報》9日公布最新民調，總統蔡英文以44％的支持度勝過韓國瑜的33％，領先11個百分點，這份民調裡面只有3成2的泛藍選民反對郭台銘出來參選，代表有3成2的國民黨泛藍選民希望有人出來取代韓國瑜，這個氣氛是非常強烈的。

「韓國瑜一向最大的敵人，就是韓國瑜自己，所以韓國瑜會讓自己的民調繼續往下滑。」黃創夏斷言，以後大家會看到韓、郭之間的二、三名爭奪戰，因為蔡英文民調現在穩居第一，而現在二三名爭奪戰的參選人大部分出自於藍營，有沒有機會二三名越來越明顯，「藍營有個棄保，所以現在是韓郭之間的二三名爭奪戰，是未來4個月最主要的戲碼。

獨立參選2020年大選的連署期限將至，10日下午鴻海集團創辦人郭台銘、柯文哲及前立法院長王金平三方陣營的幕僚一起前往中選會了解連署事宜，更讓外界好奇是否已達成共識。但郭陣營幕僚蔡沁瑜對此僅表示，前來了解中秋連假是否會影響到領表、連署等事宜，這是幕僚該做的事，何時啟動連署還是要由郭台銘決定。

國民黨文傳會代理主委程美華指出，目前由郭、王各自隸屬的地方黨部進行了解，若有明確違反黨內規定且證據確鑿，黨中央會有進一步的處理方式，只要罪證確鑿，處理速度就會非常快速，結果也就是開除黨籍。

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