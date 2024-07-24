軍公教月退金調升改看「高齡家庭CPI」？ 主計總處：合宜性待商榷

立法院指出，要求銓敘部改以「高齡家庭CPI」為標準。銓敘部近日回覆立法院報告指出，經函詢主計總處，其合宜性待商榷。 （資料照）

2024/07/24 08:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院已宣布明年軍公教加薪3 ％，至於退休人員月退金是否比照，也備受關注。立法院指出，年金三法規定以中央主計機關發布消費者物價指數（CPI），作為退撫給與金額調整檢討機制啟動條件，要求銓敘部改以「高齡家庭CPI」為標準。銓敘部近日回覆立法院報告指出，經函詢主計總處，其合宜性待商榷。

主計總處今年起正式每年發布高齡家庭CPI，所謂高齡家庭CPI，是指家戶內人口都是65歲以上的家庭的消費支出跟價格變動。以2023年為例，高齡家庭CPI年增率為2.8%高於全體，較全體家庭CPI的2.50%略高0.3個百分點，且回溯自2018年起試編結果也顯示，連續5年高齡家庭CPI年增率都高於全體。

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銓敘部解釋，依法規定，公務人員退休後所領月退休金、定期退撫給與，於中央主計機關發布 CPI累計成長率達正、負5%時，應予調整，其調整比率由考試院會同行政院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率等3項法定因子後定之；或至少每4年應予檢討。

銓敘部指出，該部函詢國防部、教育部、行政院主計總處及人事行政總處，就現行以整體CPI 年增率正、負5%是否恰當進行檢討，考量是否有必要改採對物價更敏感性之其他指數、5%是否過高。

各機關皆認為，包括國民年金保險、勞工保險及公保等，都以「CPI 累計成長率」為調整年金給付條件。軍公教月退金，尚需考量定期退撫給與整體之合理性，且涉及政府財政支出及退撫基金財務安全。

此外，定期退撫給與給付金額調整機制，除「CPI 累計成長率達正、負5%時」外，尚有另一項「至少每4年」啟動檢討條件，即使「CPI 累計成長率」一直未達正、負5%（例如只達3%或 4%），定期退撫給與給付金額仍可以於每4 年啟動檢討，其運作方式更為靈活彈性。

主計總處也認為，該總處參考主要國家編算高齡或退休家庭 CPI 實務經驗，於今年年起按年編布我國高齡家庭 CPI。但退休公務人員家庭情況不一，戶內人口未必皆為65歲以上者，與高齡家庭定義不盡然符合，實體上是否改採用高齡家庭CPI，其合宜性，亦待商榷。

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