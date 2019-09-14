郭台銘不是韓國瑜最大罩門？ 黃創夏指他更具殺傷力

2019-09-14 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨多名大老12日連署登報呼籲「韓郭合作」，但鴻海創辦人郭台銘仍宣布退出國民黨，此舉也讓國民黨參選人韓國瑜陣營相當擔憂。但資深媒體人黃創夏認為，前立法院長王金平比起郭台銘更具有殺傷力，「國民黨黨中央和韓國瑜體系，沒有比王金平更熟門熟巷的對手」。

「郭柯王的新創模式，韓國瑜無解！」黃創夏13日以此為題在臉書表示，王金平是國民黨和韓國瑜要面對更可怕的壓力，只要王不是擔任郭台銘的副手，也沒有正式出任郭台銘競選組織的正式頭銜，國民黨幾乎沒有辦法「開除」王金平！

「例如，送給郭台銘一頂冠軍帽，態度雖明確，但是有罪嗎？當然沒有！」黃創夏解釋，只要王金平未擔任郭台銘將來正式成立之競選總部的任何職務，且沒有公開站台，但可以透過「公益團體」，如永齡基金會擔任榮譽顧問、最高顧問之類的「虛銜」有罪嗎？「國民黨高官到處掛頭銜的可多了，要如何對王金平開鍘？」

黃創夏指出，王金平的殺傷力就是他的人脈，雖然王沒有明星光彩，他卻如同蘋果公司的執行長庫克一樣，因為長期掌握通路和營運，供應鏈的脈絡和彼此間的恩怨情仇更是瞭如指掌，「誰和誰有仇，誰可以當說客...都在王金平的腦中。」

黃創夏說，王金平的「人脈地圖」對於郭台銘和台北市長柯文哲在各地的「秘密滲透」作戰，王金平絕對是最大通路商，簡直是最強大無敵而且神出鬼沒的「敵後反抗軍總司令」。

「國民黨黨中央和韓國瑜體系，沒有比王金平更熟門熟巷的對手。」黃創夏直言，郭台銘絕對能保證提供挖樁所需源源不絕的資源，「這才更是天天哭窮之國民黨和出手很拮据的韓國瑜之最大罩門！」

他最後怒批，韓國瑜情勢危急還不知廣結善緣，更莫名其妙地要去羞辱前總統馬英九、消遣前立委丁守中，「明眼人都看得出，只靠凶暴粗殘的韓粉，韓國瑜只會越來越自我侷限，跌到谷底之後，還會有地洞！」

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