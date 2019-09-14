拒絕「韓朱配」？ 朱立倫撂話：不至於罵完馬就來罵我吧！

2019-09-14 14:03

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘退出國民黨，「韓朱配」進度也停滯，外傳居中溝通的高雄市副市長李四川深感無力已停止聯繫。前新北市長朱立倫今天受訪時否認說，拿不存在的事來造成韓國瑜困擾、攻擊朱立倫，都是不必要的，「總不至於罵完馬英九後要來罵朱立倫吧！」

朱立倫下午到中崙高中出席電影播映會，立委蔣萬安、費鴻泰、台北市議員徐巧芯都有出席，並在朱立倫接受聯訪時陪同在旁。

被問及2020「韓朱配」，朱立倫回應說，自己7月15日跟高雄市長韓國瑜見面時，已清楚表達「2020一定幫忙、不要位置」，他說，自己重述很多次、韓國瑜也很清楚。

朱立倫指出，他跟韓國瑜溝通管道很順暢，昨天韓也跟他通電話、互道中秋快樂，希望過程中不要用不存在的事攻擊朱立倫、韓國瑜，造成雙方困擾、國民黨紛擾，國民黨目前最需要的是團結，這最重要。

被問到所謂不存在的事為何？朱立倫說，自己有參加7月底全代會、幫韓國瑜加油，美國回來也跟韓國瑜通電話，談談對美關係、如何團結勝選，到昨天就是互道中秋，因此大家提的這些都是沒存在、沒發生的事，拿來造成韓國瑜困擾、攻擊朱立倫，都是不必要的，最後撂下「總不至於罵完馬英九之後要來罵朱立倫吧」，隨即轉身離去。

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