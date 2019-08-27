中市社會局長被撤換傳求官 改當有給職顧問月領10幾萬

2019-08-27 19:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕調整小內閣，撤換爭議不斷的社會局長李允傑，卻調任為12職等的有給職市府顧問，月領10至12萬薪水，並傳出求官說，被市長通知撤官時還要求新職位，台中市議員張耀中指，李允傑的市政顧問職，如同中央政府的政務委員，仍可對社會局業務進行指導監督，人事調整「換湯不換藥」；而李允傑即將去職，今天仍動身到日本參訪幼托政策，也被質疑是去畢業旅行。

李允傑上任後頻頻被爆料，被基層公務員投訴要求用私人臉書宣揚政績，並列入年度考核；要求在員工訓練時陪議員宮廟繞境，以及檢討休假爭議等，也在議會備詢時公然睡覺被議員痛批，尤其是公開場合愛唱歌惹議，甚至在公益弱勢頒獎典禮一唱半小時，被市長下令封麥。

李允傑原為空大行政系教授，曾任青輔會主委、參選2018國民黨嘉義市長黨內初選失利，無社福相關背景，加上上任後，台中市頻傳多次虐童案件，被議員評為不適任局長之一，遭到撤換並不讓人意外。

李允傑在23日傳出遭到撤換，當天即連續請假神隱，電話不接，但是當天有進入辦公室與人會面，26日出席藍爸爸宴請弱勢兒公益餐會，與弱勢童合影放上社會局官網，也被認為是向善心人士及公益團體取暖。

張耀中說，新任社會局長彭懷真傳出接任後，近一週出現很多影射指謫彭懷真的黑函，散布者背後動機讓人起疑，而且李允傑已不適任台中市府團隊，為了安撫他而給有給職市政顧問，是浪費國家公帑，既然不適合這團隊「就該徹底離開！」

市府則表示，李允傑曾任社會局長且具有相關市政、公行經驗，因此調整到新職務；李允傑到日本參訪，也一直未接電話。

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