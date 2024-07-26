賴清德：無論台灣或中華民國 都是國家最響亮的名字

總統賴清德26日出席「第57期外交領事人員、第21期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」結訓典禮致詞。（外交部提供）

2024/07/26 21:51

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德今（26）日下午出席外交部外交領事、外交行政及僑務人員講習班結訓典禮，致詞時表示「無論是台灣或中華民國，都是國家最響亮的名字」，勉勵結訓人員共同為台灣未來團結奮鬥，承擔國家責任，實踐台灣履行「民主、和平、繁榮」的堅定承諾，實踐「價值外交」的核心原則，成為國際社會促進和平及繁榮未來的關鍵夥伴。

「第57期外交領事人員、第21期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」結訓典禮今下午於台北賓館舉行，總統賴清德親蒞典禮致詞勉勵結訓人員並代表頒發結訓證書，外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長田中光、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝、僑務委員會委員長徐佳青，以及外交部常務次長陳立國、主任秘書唐殿文亦共同出席。

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賴總統首先恭喜全體學員順利結訓，同時勗勉結訓人員取得結訓證書，也是承擔國家責任的開始。他指出，G7領袖今年6月共同聲明中連續四年強調「台海和平穩定對全球安全及發展的重要性」，台灣的外交及僑務人員在國際上所捍衛的國家利益，已是全球民主國家的共同利益。

賴清德強調，自己作為國家元首，肩負捍衛國家主權、保護2,350萬台灣人民安全及促進國家經濟發展等三大使命，「國家主權是一切福祉的基礎，無論是台灣或中華民國，都是國家最響亮的名字」，期勉國人共同為台灣未來團結奮鬥。

賴清德續指，「民主、和平、繁榮」是台灣對國際社會的堅定承諾，也是鏈結全球、 踐行「價值外交」的核心原則。台灣半導體先進製程技術獨步全球，在全球產業鏈重組扮演重要角色，顯示台灣有意願也有能力貢獻國際社會，實現國際合作「善的循環」，更證明台灣不只是民主典範，也是國際社會促進和平及繁榮未來的關鍵夥伴。

外交部資料顯示，「第57期外交領事人員、第21期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」共計43名結訓人員，包括39名外交領事人員、2名外交行政人員及2名隨班附訓的僑務人員，從今年1月15日起至7月14日止在外交及國際事務學院接受為期半年的訓練。

總統賴清德代表頒發「第57期外交領事人員、第21期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」結訓證書。（外交部提供）

總統賴清德（前排中）、外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長田中光（前排右四）、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝（前排左四）、僑務委員會委員長徐佳青（前排左三）、外交部常務次長陳立國（前排右三）、外交部主任秘書唐殿文（前排左二）、外交學院副院長李新穎（前排右二）等與結訓人員合照。（外交部提供）

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