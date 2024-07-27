高虹安涉貪 一審判7年4月 詐領助理費 法官批：敗壞官箴

新竹市長高虹安一審判有罪，神隱的高虹安仍未出面，只用影片及文字回應：她會退出民眾黨，也會提出上訴。（翻攝高虹安的影片）

2024/07/27 05:30

〔記者溫于德、王定傳、楊國文、洪美秀／綜合報導〕新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理薪酬與加班費，台北地院昨認定高虹案為了增加零用金，與三名助理一共詐領十二萬三一二八元，「敗壞官箴」，從重依貪污治罪條例之利用職務詐取財物罪，將高虹安判刑七年四月、褫奪公權四年，沒收未扣案犯罪所得十一萬六五一四元。高虹安表示將提起上訴。

貪圖小利 權勢壓榨下屬浮報薪酬

同案三名助理雖非公務員，仍依「與公務員利用職務機會詐財罪」論罪，時任高辦行政主任「兔姊」黃惠玟、公關主任「公衛文」王郁文皆判刑二年、緩刑五年，辦公室主任陳奐宇判刑一年、緩刑三年；法務主任陳昱愷因未浮報薪資，獲判無罪。全案可上訴。

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合議庭在判決書中痛批，高虹安位居立委要職，卻未廉潔自持、遵法自律，未做為人民榜樣，為了增加可資運用的零用金，罔顧立院編列預算支給公費助理補助費的目的，利用職務機會向立法院虛報助理薪酬以詐取款項，犯後否認犯行，量刑七年四月。

判決指出，高虹安擔任立委時，月領十九萬餘元薪資，並按月向永齡基金會收取十萬元經費，立院每月也提供七萬九千元問政費，她名下存款達一千二百萬餘元，卻為貪圖小利，以權勢壓榨下屬，配合她高報、浮報薪酬。

高把責任外推 稱沒有犯意將上訴

高還挪用辦公室零用金，用以支付她私人的開銷品項，連去髮廊洗頭、買雙眼皮貼、買自己的著作「面試郭台銘」等費用，都以零用金買單。

北院審理時，高把責任推給管帳的黃惠玟，稱是聽從黃的建議才採用零用金制度，沒有詐欺犯意。

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