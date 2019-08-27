盧秀燕上任市長8個月 局處長首次異動...

2019-08-27 10:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕上任8個月，局處長首次異動！這波人事調整異動幅度多達6人，包括社會局、新聞局、經發局、研考會及兩位副秘書長，不出外界所料，分別由彭懷真、黃國瑋、張峯源、吳皇升、黃國榮、朱康震接任，盧秀燕強調，這次小內閣異動，是重磅整軍，將加速台中市的改革與建設。

台中市長盧秀燕今天在市政會議上宣布小內異動名單，包括社會局長李允傑調任顧問，社會局長由東海大學社工系副教授彭懷真接任；經濟發展局長由前新北市經發局長張峯源接任，原經發局長高禩翔調任工策會總幹事；新聞局長由媒體出身、擔任過記者、主播及發言人的黃國瑋接任，原新聞局長吳皇升調任研考會主委；兩位副秘書長由前駐蒙古代表黃國榮及資深媒體人、曾擔任桃園新聞處長的朱康震接任；原研考會主委曾能汀回任文官。

據了解，彭懷真任教34年，嫻熟台中社福現況，台中過去推動不少社福政策，多委託彭團隊試辦；包括脫貧計畫、街友輔導、6歲以下幼兒主動關懷方案等。

張峯源是朱立倫新北市長任內的經發局長，台灣大學化工博士，也擔任過經濟部商業司專委，在對外招商、產業創新等備受朱立倫肯定。

朱立倫總統初選發言人朱康震，入府擔任政務副秘書長，是資深媒體人，馬英九競選總統連任時，擔任台灣加油讚發言人，也擔任過中央廣播電台副總台長等。

新任新聞局長黃國瑋是7年級生，擔任過記者、主播、謝立功競選基隆市長的競選總部發言人等。

盧秀燕今天在市政會議中表示，台中市拚市政，大家都非常努力，想多做一點事情，但大家也聽到一些聲音，來自廣大民眾對市府的期許，愛之深、責之切，我們沒有第二種選擇，是要更認真的傾聽民意，並請各位首長牢記，我們是台市的公僕，一定要把市政做好，並強調小內閣調整，是重磅整軍，將加速台中市的改革與建設。

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