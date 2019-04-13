局長被爆要求公務員參加宮廟遶境 中市社會局：屬公益活動

2019-04-13 20:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕時代力量台中市黨部接到社會局員工爆料，社會局長李允傑要求局內公務員在今、明（13、14日）兩天有員工訓練的同仁，幫忙國民黨籍市議員林碧秀參加南天宮遶境，被員工砲轟淪為黨工，還幫忙拍議員馬屁，時力更直指，盧秀燕市長已經上任3個多月，對這種頻頻出包局處首長，是不是應該考慮汰換？

社會局長李允傑在被爆料後神隱未出面，也未接電話，但出席今天下午與林碧秀為宮發白米，他事後喊冤解釋，是南天宮廟捐贈20部機車給社會局做家庭訪視，且長期關懷弱勢，對於員工參加遶境完全不知情，更不會要求或強制參加，是員工自動自發所為，未來再有相關公益活動，「過去沒下令，未來也不會下令」，但對照顧弱勢和公益，自己個人仍會共襄盛舉，且不分藍綠。

至於被外界指有爭議，李允傑則高喊無辜，強調是外界誤解，社會局員工眾多，遇到政黨輪替就會出烏龍爆料、浮濫爆料，他認為自己認真做事，會做好社會局長該做的工作。

社會局副局長陳仲良也說，南天宮廟捐贈機車給社會做家庭訪視，長期關懷弱勢，宮廟遶境、發白米屬於公益活動，善意提醒局內員工自由參加，沒有要求也無強制性，局長並不知情，今天也有員工出席遶境，未來相關公益活動也會審酌情形，善意提醒訊息，自由參加做志工。

時力台中市黨部執行長簡嘉佑說，黨部接到社會局員工爆料，局長要求本週六日員工參加督導訓練的同仁要去協助南天宮遶境，集合時間從早上7點半到林碧秀服務集合，後來還說延長遶境時間至6點，局長要在服務發白米幫忙發白米，「感謝同仁辛苦忙」，並註明「補休時間以實際時間為主」。

簡嘉佑說，支持政府機關跟民間團體一起做公益活動，但反對變成官員為市議員拍馬屁，還拉一群公務員幫忙拍、延長工時加班，而且公務員訓練課程豈能隨便更改？他提醒，市長已上任3個多月，對於這種還沒上緊發條、爭議相當多的局處首長，是不是應該考慮汰換？

李允傑上任後的確出現不少爭議，今年2月要求下屬調整愛心卡補助的新聞宣導影片，並列入年度考核；檢討非正式人員續聘、雇簽人力要提早不續聘；3月再被踢爆員工的工作日不要連休超過5天。但李允傑與社會局解釋是用詞或民眾不瞭解而誤解。市府高層透露，對於外界質疑市長用人，認為市長都有掌握狀況，會將各方意見納入參考。

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