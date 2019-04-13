局長被爆要求公務員參加宮廟遶境 中市社會局：屬公益活動

〔記者蔡淑媛／台中報導〕時代力量台中市黨部接到社會局員工爆料，社會局長李允傑要求局內公務員在今、明（13、14日）兩天有員工訓練的同仁，幫忙國民黨籍市議員林碧秀參加南天宮遶境，被員工砲轟淪為黨工，還幫忙拍議員馬屁，時力更直指，盧秀燕市長已經上任3個多月，對這種頻頻出包局處首長，是不是應該考慮汰換？
社會局長李允傑在被爆料後神隱未出面，也未接電話，但出席今天下午與林碧秀為宮發白米，他事後喊冤解釋，是南天宮廟捐贈20部機車給社會局做家庭訪視，且長期關懷弱勢，對於員工參加遶境完全不知情，更不會要求或強制參加，是員工自動自發所為，未來再有相關公益活動，「過去沒下令，未來也不會下令」，但對照顧弱勢和公益，自己個人仍會共襄盛舉，且不分藍綠。
至於被外界指有爭議，李允傑則高喊無辜，強調是外界誤解，社會局員工眾多，遇到政黨輪替就會出烏龍爆料、浮濫爆料，他認為自己認真做事，會做好社會局長該做的工作。
社會局副局長陳仲良也說，南天宮廟捐贈機車給社會做家庭訪視，長期關懷弱勢，宮廟遶境、發白米屬於公益活動，善意提醒局內員工自由參加，沒有要求也無強制性，局長並不知情，今天也有員工出席遶境，未來相關公益活動也會審酌情形，善意提醒訊息，自由參加做志工。
時力台中市黨部執行長簡嘉佑說，黨部接到社會局員工爆料，局長要求本週六日員工參加督導訓練的同仁要去協助南天宮遶境，集合時間從早上7點半到林碧秀服務集合，後來還說延長遶境時間至6點，局長要在服務發白米幫忙發白米，「感謝同仁辛苦忙」，並註明「補休時間以實際時間為主」。
簡嘉佑說，支持政府機關跟民間團體一起做公益活動，但反對變成官員為市議員拍馬屁，還拉一群公務員幫忙拍、延長工時加班，而且公務員訓練課程豈能隨便更改？他提醒，市長已上任3個多月，對於這種還沒上緊發條、爭議相當多的局處首長，是不是應該考慮汰換？
李允傑上任後的確出現不少爭議，今年2月要求下屬調整愛心卡補助的新聞宣導影片，並列入年度考核；檢討非正式人員續聘、雇簽人力要提早不續聘；3月再被踢爆員工的工作日不要連休超過5天。但李允傑與社會局解釋是用詞或民眾不瞭解而誤解。市府高層透露，對於外界質疑市長用人，認為市長都有掌握狀況，會將各方意見納入參考。
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時力台中市黨部接獲爆料，社會局員工被局長要求在訓練會議時去參加宮廟繞境。（時力提供）
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時力台中市黨部接獲爆料，社會局員工被局長要求在訓練會議時去幫議員參加宮廟繞境和發白米。（時力提供）
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社會局長時力網頁留言澄清爆料與事實悖離。（記者蔡淑媛翻攝）
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李允傑今天下午出席與議員林碧秀一起發白米。（台中市社會局提供）
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