盧秀燕帶紅背心再搭機赴美 曝機票自掏腰包原因

盧秀燕今晚帶著紅背心搭機赴美，曝來回機票自掏腰包原因。（圖：市府提供）

2024/07/26 23:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今晚再度搭機赴美接續之前為坐鎮防颱事務返台而中斷的訪美行程，行前她透露這趙再啟程赴美還是有帶紅背心，但希望這次用不到，她更強調，她這次二度赴美來回機票全自費，「避免有人做文章」。

盧秀燕原訂22日到31日訪美10天，日前因凱米颱風襲台，抵達美國落地6小時多又折返坐鎮防颱業務，今日颱風遠離，台中天候穩定，她今晚10點再抵達桃園機場準備二度赴美接續訪美行程，盧秀燕也親解此時再赴美原因，強調，姊妹市非常的重要，尤其外交及城市交流均重視誠信，既然跟美方敲定行程，就應該要依約而行，也是城市領導人應有的誠信，且颱風已經遠離，她今天到台中市各地巡視，絕大部分的市民已經恢復正常的生活，因此繼續訪美行程。

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盧秀燕強調，她之前中斷訪美行程，提前回國坐鎮指揮防颱是公務，現在要再度接續訪美行程也是公務，但「為了避免有人做文章」，決定自掏腰包購買來回機票，可能是有史以來，不管是中央或是地方，提前回國防颱自掏腰包第一人。

之前盧秀燕折返台灣後，在美國繼續參訪行程的市府團隊穿紅背心視訊參與台中災害應變中心會議時，曾引起「作秀」質疑，這次再出訪，盧秀燕說，她還是有帶應變中心的紅背心，但最好不要派上用場，因為不管是中央或地方的首長，穿上紅背心的時候都不是好事，就表示可能會有重大的災害要來或者要預防，紅背心最好不要派上用場，希望台灣平安；她還是會在飛機上開Wi-Fi，因為很多重大事務及市政工作都在積極進行當中，她必須掌控。

一個禮拜內連續3次長程的飛行，盧秀燕說，每次都10幾個小時的確不太好受，但她要出去拚城市外交，「我是燕子，燕子蠻能飛的」。

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