局長出席局務會議低於三成 中市議員轟：行政怠惰

2019-06-14 22:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市議員鄭功進今（14）日在總質詢批評新聞局長吳皇昇、社會局長李允傑，主持局務會議未達3成，行政怠惰；市議員黃守達也直斥觀旅局長林筱淇是墊底局長、失職失能。李、林反駁議員引用資料錯誤，吳則強調無愧於市民。

鄭功進表示，市政府各局處的局務會議，許多局長不是請假、缺席就是早退，依書面質詢條回報隨機抽樣6個局處，就有新聞局、社會局出席率未達3成；他要求吳皇昇、李允傑站到報告台，直斥2人行政怠惰。

他批評，各局處身為台中市百工百業的領頭羊，局長這種「能撈就撈、能混就混」的摸魚心態非常要不得，盧秀燕市長應向市民道歉。

黃守達也砲轟說，盧秀燕市府團隊是六都民調墊底團隊，林筱淇更是「墊底的墊底」，並列舉業務不熟悉、執行不夠力、橫向聯繫不通、沒有團隊領導力等4大缺失，導致春遊補助辦不好、國際航班航次逐漸減、台中購物節宣傳毫無計畫，觀旅局公務員們不知道為何而戰？

林筱淇當場否認一切指控，強調全非事實，並再以新聞稿表示，觀旅局正在戮力執行春遊專案中，台中購物節宣傳活動均已開展，她反對扭曲事實混淆視聽，希望停止政治口水、貼標籤。

李允傑聲明指出，今年社會局22次局務會議，他出席16次，對於議員引用資料有誤表示遺憾；吳皇昇則說，局內大小會議不斷，與各科室自有專屬的討論會議，有必要時，才會酌情召開擴大的局務會議，無愧於市民，可供大眾檢驗。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法