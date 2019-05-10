遭議員批「愛耍官威土皇帝」 中市社會局長喊冤：假消息

2019-05-10 20:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市社會局長李允傑言行爭議多，國民黨市議員黃仁今（10）日質詢再爆料，李允傑進出局長室，規定員工都要起立問好，還要求員工幫忙按電梯，公益活動愛搶麥克風當個人秀，員工抱怨有7大罪狀，是愛耍官威的土皇帝；李允傑一再否認，強調絕無此事。

黃仁在議會民政質詢時說，李允傑在各種活動場上搶麥克風愛唱歌，連參加佛教團體辦的活動也搶著上台對著比丘尼高歌，身分好像是歌星；參加反毒活動時，主辦單位讓法務部科長先致詞，李允傑在科長之後就大發雷霆，好大的官威。

黃又說，李允傑搞不清楚業務，基層員工投訴，李允傑在社會局像個土皇帝一樣，規定進出局長室，所有人都要起立問候「局長好」，而且從來不自己按電梯，要員工趕忙去按電梯。李允傑急著否認並想解釋，黃仁則繼續指控，還提醒副市長楊瓊瓔，市府團隊裡有老鼠屎。

黃仁再嗆，李允傑除愛搶麥克風、大耍官威，還有要求下屬轉發愛心卡補助政令宣導列入年度考核、不按體制續聘臨時人力、員工工作日不要連休超過5天、下屬參加員工訓練後得去宮廟繞境、議會備詢夢周公打瞌睡等7大罪狀。

李允傑則一再喊冤，強調都是假消息。他解釋，當天是某佛教團體請人演唱3首歌曲，他上台接著唱一小段陽光與小雨，現場法師和團體聽了也都非常開心；社會局員工可以證明，每次都是他自己按電梯。

李允傑又說，之前傳說社會局大砍員工，但事實是百分之百留任，一個也沒砍，議員的指控不是事實，絕無此事，是別有居心的人士放出的假消息。

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