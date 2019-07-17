韓國瑜條款？時力提修法禁帶職參選 並追回選舉補助款

2019-07-17 12:04

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明、高雄市議員林于凱與時力高雄市立委參選人陳惠敏今在立法院召開記者會，宣布將針對「公職人員選罷法」與「總統副總統選舉罷免法」提出修法，要求增訂民選公職人員除競選連任外，登記參選其他公職候選人時，即應視同辭去原先職位。高雄市議員林于凱說，民調顯示，60%的高雄市民希望韓國瑜先辭去市長再選總統，呼籲韓國瑜，「市民期待你辭職！」

徐永明今在記者會上出示統計資料指出，近三屆民選公職人員，非競選連任卻帶職參選地方縣市長的高達45人，國民黨20人、民進黨18人、無黨籍則有8人；徐永明批評，帶職參選在台灣成為兩大黨的普遍現象，以目前民調顯示，民眾其實對帶職參選非常厭惡。

徐永明並說，高雄市長韓國瑜在去年九合一選舉中獲得2000多萬的選票補助款，若參選總統，以國民黨基本盤粗估，大約能再拿到1億多的選票補助款，「一年內參加兩次選舉，就能拿到兩億多」；徐永明批評，此情況會讓市民覺得「選舉可以發大財」，因此也將提案修法，若政治人物登記參選其他公職當天，並未辭去上一個公職職務，上一屆的選票補助款就應繳回。

時力高雄市立委參選人陳惠敏說強調，立法院九月初開議，只要在一讀時將法案逕付二讀，10月中結束總質詢後即能排入院會處理，此次總統大選登記時間在11月，修法時程上「絕對來的及」，呼籲朝野黨團應以建立制度為優先考量。

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