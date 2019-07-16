事假快沒了！韓國瑜拚選戰...王淺秋回「他還有很多假」

2019-07-16 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨初選電話民調昨（15）日落幕，由高雄市長韓國瑜出線，將代表國民黨參選2020總統大選，而韓國瑜事後在談話性節目上表示要爭取帶職參選，強調平日拚市政，假日拚選舉，也引發不少網友砲轟、質疑，但其實韓國瑜今年的事假額度只剩下2天半，對此，高雄市新聞局長王淺秋說「韓國瑜的假還很多」。

綜合媒體報導，即使韓國瑜強調假日拼選舉，但外界也發出許多疑問「市政、選舉如何兼顧」，根據公務人員的請假規則，市長一年請假額度分別是病假28天、休假14天與事假7天，加上韓國瑜昨天請假到台北參加初選民調公布的記者會，從上任以來他已經請了4天半的事假、半天的病假和2小時的休假，也就是事假額度只剩2天半，若超過將依規定扣薪。

王淺秋今天受訪時表示，韓國瑜除了事假，其他的年假、休假還很多，光是在年假部分就還有10多天沒休，接下來如果遇到相當不得已的狀況才會用到年假額度，王淺秋也強調，首長的7天事假都有給付薪水，若超過只是扣薪水而已，並沒有規定指出只能休幾天。

許多網友看了氣炸了！認為韓國瑜相當沒誠意，紛紛留言表示「一星期上不到三天班！還有很多假可以休，高雄市這個市長缺真的很爽！」、「新任高雄市長不是已經把市長休假，改為年休300天了嗎」、「我是高雄市民，對於經常不在的公務員，請他可以直接不用來上班！」、「明年你就準備每天幫你老婆做早午晚餐，享受快快樂樂的放年假」、「不專業於市政業務，只想一步登天，等著墜機吧」。

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