把選舉當生意 徐永明批韓國瑜：台灣政壇之恥

2019-06-06 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自爆已向國民黨5人小組表達自己願意接受特別辦法，並以「Yes,I do.」的態度參加國民黨總統初選。對此，時代力量立委徐永明批評，「韓國瑜把選舉當生意，沒有道德也是台灣政壇之恥。」並建議韓國瑜要選總統就先辭去市長。

徐永明今在臉書上發文表示，選舉對韓國瑜來說「真是一門好生意」，韓國瑜的態度從當初的「被動」到現在「全面配合初選」，甚至連500萬的費用都表明已準備好。徐永明指韓國瑜，「背叛高雄市民的信任，踏著去年支持他的選票前往總統之路，韓國瑜真的是位狠心又殘忍的政客。」

徐永明表示，「建議韓國瑜不要這麼厚顏無恥，確定要選總統就先辭職市長，同時將2000多萬的選舉補助款吐出來。假如只想靠著一場又一場的選舉快速獲利、出賣、再獲利，這不只是人格有問題，也不道德，將會成為台灣政壇之恥。」

另外，徐永明也在臉書上拋出，「修法禁止帶職參選」的議題。徐永明表示，「與其勞師動眾發起罷免，不如立法院修法禁止帶職參選」。並表示，下個會期他將提出「《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》修正案，明訂縣市首長、立委、議員等公職，除了競選連任之外，登記為其他公職候選人起，視為辭職。」

徐永明強調，「民選政治人物不「做好做滿」，已違背當初選民的期望，如果還不務正業藉由市長的資源、聲量來選總統，更非台灣人民所能容忍。」

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