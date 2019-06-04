韓國瑜稱沒提恢復18％ 他怒批：不懂年改別再瞎掰

2019-06-04 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在議會答詢指出，針對軍公教年金改革議題，「政府過去的承諾要照做、要恢復」，但韓今發出4點聲明，澄清並沒說要恢復18%，事後受訪再度澄清，強調「沒說過的別塞在他嘴巴」。對此，時代力量立委徐永明批韓「不懂年改就不要再瞎掰」。

「凱道動員後就棄反年改如敝屣，不懂年改就不要再瞎掰。」徐永明在臉書表示，韓國瑜也真現實，昨天棄高雄市，今天又棄反年改。韓國瑜上週在市議會大罵年改是失信於人，獲得全國公務人員協會理事長李來希李來希大力讚賞，成功動員凱道大造勢。

徐永明說，沒想到過沒幾天，韓國瑜因為恢復軍公教18%年金的主張實在太過離譜，就連年輕一代的軍公教人員也不會認同，竟馬上看風向發聲明否認，更指「恢復18%」是抹黑，把前幾天才士氣大振的反年改人士棄如敝屣。

徐永明質疑，但韓國瑜真的懂年改嗎？大罵年改是失信於人，但又說「恢復18%」是抹黑，今日「聲明」不清不楚，難道接著要瞎掰「發財年改」當總統政見嗎？到不如正面表述「即使國民黨重返執政，也不會恢復18%」。

他也強調，「既然強調不能債留子孫，那就更應該支持為避免年金破產的年改，而不是為了選舉再激化社會對立，這才有總統候選人的格局。」

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