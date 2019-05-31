如何嚇阻投共人士？ 他建議：先罰「一國兩制」聽訓媒體

2019-05-31 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕日前曾有台媒到中國參加「兩岸媒體人北京峰會」，中國全國政協主席汪洋在台上高談「一國兩制」，這些狀況在未來將可能違法！陸委會副主委陳明祺在記者會指出將禁止中央官員參加中共舉辦的「海峽論壇」，也提醒民眾個人不要輕易參加迎合中共統戰活動的論壇以免觸法，今（30）日時代力量徐永明立委發文表示要先「開罰一國兩制聽訓者」，才能殺雞儆猴。

徐永明在臉書上發文表示陸委會不要只會「嗆聲」，更要進一步直接開罰，他提到近日前往北京聽訓「一國兩制」的眾多媒體高層們已經觸法，但陸委會卻尚未開罰，若是認為法律不夠，就趕快修法，他也建議陸委會不要只針對中共舉辦的「海峽論壇」，在台北舉辦的台北上海「雙城論壇」也有不少疑慮，他希望陸委會能找顯著的目標盡快開罰，才能殺雞儆猴。

網友覺得非常中肯，紛紛留言表示「嚴辦重罰」、「不要老是出一張嘴要真的落實才是最正確」、「直接除籍註銷護照」、「參加的都直接除國籍啦！」、「雙城論壇要不要管一管！」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法