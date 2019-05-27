韓國瑜拋帶職「假日」選總統 他轟：人不要臉天下無敵

2019-05-27 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（27日）在議會備詢時有議員詢問，若市長只做一半溜之大吉，要怎麼對市民交代？韓國瑜回應，「難道不能平日認真高雄施政，假日來選舉嗎？」還拋出2020總統競選總部設在高雄、總統就職典禮也在高雄的看法。對此，時代力量立委徐永明砲轟，韓國瑜的承諾比衛生紙還不如，「人不要臉天下無敵」。

民進黨市議員鄭光峰在總質詢質疑韓國瑜，親口說出「Yes, I do」後，「這樣高雄市政會不會空轉？如果你初選過關，要不要辭職？還是要帶職參選」？對此，韓國瑜回應：「他若要參選總統，但高雄都沒認真做，怎麼和大家交代，所以不能用假日去選嗎？」但他講完後仍重申「我只是假設」。

都是假設：2020競選總部、就職典禮都在高雄

韓國瑜也再拋出2020總統競選總部設在高雄、總統就職典禮也在高雄的看法。

對此，徐永明在臉書表示，韓國瑜起初是說2020總統不在考量內，到近期表態「Yes, I Do」，不到幾個月，說法多變，誰還相信韓是有誠信的人。更可笑的是，上週他還在講已有市長候補人選，讓外界認為韓國瑜至少有點羞恥心，不會「帶職參選」。未料今天說法又變，將不辭市長，只會用假日選總統，「根本就是人不要臉天下無敵，韓的承諾比一張衛生紙還不如」。

徐永明直言，不是把高雄當擋箭牌，民眾就會略過韓國瑜的無能。選上總統高雄上班、競選總部設高雄、總統就職典禮在高雄等，都只是韓國瑜消費高雄、炒作南北對立的操作。

徐永明更批韓國瑜，假如真心在乎高雄，不會上任後連個政績都沒有，路平神話也快速破功。高雄人確實在韓國瑜上任後沸騰了，卻是憤怒滿點的沸騰！「對韓來說，無心市政天天都是假日，天天都在打混，哪管今日又唬爛了什麼？」

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