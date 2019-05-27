又被問是否帶職選總統？韓國瑜：6月才徵詢、目前一切是假設

2019-05-27 11:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員高閔琳今質詢時追問市長韓國瑜、是否會帶職參選總統？韓國瑜表示，徵詢是6月上旬的事，相關議題一切都是假設。

高閔琳今指出，韓國瑜6月1日將出席凱道造勢會，很多市民都想知道，一旦韓國瑜參選總統，是否會帶職？

高閔琳進一步表示，聽說柯P會與韓國瑜同進退，韓國瑜若辭職參選、他就會跟進辭職參選，想知道韓國瑜的態度。

韓國瑜回應，他完全沒聽過柯P跟進他辭職的事，而國民黨徵詢是6月的事，目前相關議題都是假設性的。

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