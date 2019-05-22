面對淹水反應差很大 他怒轟韓國瑜：換位子換腦袋

2019-05-22 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今表示，20日高雄大雨過後，全市沒淹水、只有永安地區有一點小小的積水，代表過去幾個月市府的努力作為是正確的。對此，資深媒體人黃創夏表示，韓國瑜去年8月和這次對淹水的反應差很多，怒批「果然，換了位子就換了腦袋」。

這次暴雨後，韓國瑜指稱，高雄已經通過淹水的檢驗，因為很多單位全力以赴，包含清溝渠、箱涵、注意淹水點、整頓滯洪池，多管齊下，這次高雄市只有永安區有「一點小小的積水」，全市都沒有淹水的情況。他認為，這代表「過去這幾個月，市府所作所為是正確」。

不過，臉書粉專「只是堵藍」貼照片批評，永安區都淹到膝蓋了，機車都要用牽的，結果韓國瑜說那只是「小積水」。黃創夏也在臉書表示，還沒有「人進得來，貨出得去，高雄發大財」，5月20日卻「雨下得來，水排不出去，永安淹水災。」他說，根據氣象局的降雨資料，當天降雨約70毫米；國家災害防治中心的「淹水潛勢預測圖」，永安地區在250毫米才可能淹水！

黃創夏說，同樣在永安，去年8月24日的「823大水災」時，「時降雨量」108毫米，是「八八水災」的52毫米的兩倍以上，但同樣水淹超過輪胎，去年身為「候選人」的韓國瑜開直播痛批「沒有直轄市的水準」，沒想到今年永安又淹，「市長」韓國瑜卻說這是「小小的積水」？

針對韓國瑜去年8月和這次對淹水的反應差別如此之大，黃創夏忍不住開砲，「果然，換了位子就換了腦袋」。

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