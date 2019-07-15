親口宣告爭取帶職參選 韓國瑜：永遠跟高雄市民在一起

2019-07-15 22:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚在談話性節目現場指出，會尊重國民黨團意見、爭取帶職參選，永遠跟高雄市民在一起。

韓國瑜今確定在國民黨總統初選勝出，晚間回到高雄後，轉往談話性節目現場向支持者致謝，他強調，現在高雄已經不是只有全台灣注意，而是全世界都在看高雄，並透露中午就接到澳洲墨爾本要成立之友會，還有美國休士頓、洛杉磯、紐約全部都要成立之友會，他也呼籲鄉親讓全世界看到高雄的熱情。

主持人這時請他看看現場部分群眾，手上拿著印有答應同意帶職參選的紙張，希望韓國瑜表態，韓國瑜說，他一定會尊重國民黨團意見，一定爭取帶職參選，永遠跟高雄市民在一起。

外界關心他如何整合國民黨、會不會爭取其他參選人支持？韓國瑜說，人心是肉做的，大家都是情感產物，會用真誠的誠意、真誠的拜訪，誠懇拜託所有參賽者大家團結起來，為了子孫、為了台灣未來一起努力。

韓國瑜說明，所有能源政策、經濟政策、國防政策、外交政策、社會福利政策等，一定向各界報告，但是他星期一到星期五是高雄市長，還是繼續拚市政，假日再去外面拚選舉，全心全意為高雄市民打拚。

針對外國通訊社報導他的勝利是民粹的勝利，韓國瑜認為外國媒體沒估計到一件事情，就是人民覺醒、民心思變，因為很多人原本支持民進黨幾十年，且熱愛民進黨，但蔡英文執政三年，日子真的過得很辛苦，看不到希望，所以人民覺醒，民心希望改變，高雄人頭腦已經打開，高雄人越來越聰明，他解讀外國記者講的不是民粹，是民心思變。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法