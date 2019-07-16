藍營批綠軍反串挺郭 稱小英也是「帶職參選」

2019-07-16 11:51

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王鴻薇、國民黨文傳會副主委洪孟楷今開「綠營網軍抓到了！亂帶風向真搞鬼！」記者會，批評總統蔡英文與民進黨的支持者，昨晚於各大臉書粉絲專業反串全力支持郭台銘2020，「根本是1450中央廚房最新力作！」會後媒體提問高雄市長韓國瑜帶職參選爭議，洪卻說，「蔡英文也是現任總統，競選連任2020也是所謂帶職參選；標準都應該一致。」

韓國瑜勝出，昨晚確實不少挺綠網友跑到郭台銘臉書勸參選2020；洪孟楷則出示多張個大粉絲團留言截圖，指在其他各大粉絲專業上，有一張套圖不斷被分享，可見「有中央廚房統一供菜」。

他指，第一類帳號留言是蔡英文及民進黨支持者，過去言論挺蔡，昨晚支持郭選2020，第二類帳號過去罵郭，選後挺郭；第三類後面則有1450網軍操作，有帳號個人資料寫韓國瑜青年後援會員工，昨卻留言會幫忙百萬連署挺郭參選到底，在郭與韓國瑜關係上，刻意見縫插針、挑撥離間。

王鴻薇表示，這些要求郭台銘參選到底，真的是郭粉、中間選民嗎？顯然不是，裡面非常多民進黨支持者、網軍反串，「要鄭重拜託郭台銘，不要受騙上當」，激烈初選告一段落，這時需要大家團結一致對外，不要中計；如果郭中計，真的就保送蔡英文、輔選蔡英文，是大家最不願意看到結果，她憂心說要趕快把這現象告訴大家。

另外，媒體也問及韓國瑜帶職參選爭議。洪孟楷回應，過去歷屆選舉來講，現職部分，也都有帶職參選的一些狀況先例，因此尊重韓國瑜這樣決定，韓一定會做出最好的決定，相信韓也可以好好跟高雄市民說清楚。

洪孟楷表示，蔡英文是現任總統，參選競選連任2020也是所謂帶職參選，如果要用標準的話，標準都應該一致，如果刻意操弄韓國瑜先辭職，不是更坐實民進黨政府目的嗎？直轄市長提前辭職，中央要指派代理市長，民進黨可以指派，不就是民進黨要指染高雄市的證明嗎？他尊重理解韓國瑜表達聲明，大家也應該一起尊重。

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