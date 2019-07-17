禁帶職參選另類公職？ 藍反對 綠保留

2019-07-17

徐永明擬提案修法 原公職選票補助款也須繳回

〔記者彭琬馨、黃欣柏、陳昀、葛祐豪、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕高雄市長韓國瑜將代表國民黨參加明年總統大選，韓也表態將帶職參選，時代力量立委徐永明認為應落實責任政治，今將舉行記者會，提出「選罷法修正草案」，明定帶職參選另類公職者在登記參選時應視同辭職。

綠委：反而給韓更多舞台

對此，民進黨團書記長鄭運鵬回應，此修法方向只會讓國民黨誤以為是替韓國瑜量身訂做，反而給韓國瑜更多舞台；鄭運鵬說，若韓國瑜參選總統落選，罷免行動又成功，「表示台灣選民否定這樣的方式」，屆時修法的正當性會更充足。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，上述提案根本不具可行性，且在國外沒有先例，國民黨團反對。

藍委：根本不具可行性

親民黨團總召李鴻鈞也說，時代力量這項修法針對性太強，感覺是在防韓國瑜、防台北市長柯文哲，帶職參選有沒有做好市政、有無資格帶領國家，選民自有公評，而不是透過立法來否定選舉權，把立法變成「政治操作」。

徐永明今將與高雄市議員林于凱、高雄市立委擬參選人陳惠敏召開記者會，提案修選罷法。徐表示，帶職參選在台灣太過浮濫，此次提案修法，明定帶職登記參選另類公職時，原公職應視同辭職，呼籲朝野黨團支持。

徐永明也說，此次提案也修正選票補助款的規定，韓國瑜在去年底選舉中獲得兩千多萬元的選票補助款，以國民黨的基本盤來看，「明年無論有無選上總統，都會獲得至少一億元的補助款」，若登記參選另類公職，原公職的選票補助款應該繳回。

五件公民提案盼阻帶職參選

另據悉，「公共政策網路參與平台」近兩個月已有五個公民提案希望遏止帶職參選現象，其中於五月底提案的「遏止帶職參選，補選經費應改由原提名政黨及參選人支出」案，附議數已達標成案，內政部須在九月中旬前做出回應。內政部民政司副司長鄭英弘昨表示，辦理選務的機關是中選會，未來將邀請中選會參與實質討論。

另，駐日代表謝長廷昨表示，身為一個高雄市民他希望韓國瑜辭去市長職務再參選，「帶職選總統，市政做不好」、「這樣高雄才會好，才會有未來」。二○一六年朱立倫也是帶職選總統，最後慘敗，謝長廷說「所以不要學朱，包括結果在內」。

民進黨高雄市議會黨團昨召開「辭市長避免空轉，不要當政治跳蚤」記者會，要求韓國瑜辭市長。黨團強調，九月廿四日起至十二月十二日第二次定期大會開議，為了避免浪費國家資源，審議名不副實，強烈要求韓立即辭去高雄市長，專心去選總統，由中央派代市長並進行補選。

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