國民黨批蔡也帶職參選 王丹嗆「智商都沒了」

2019-07-17 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕上任不到1年的高雄市長韓國瑜，週一從國民黨總統初選民調中勝出，不過卻引發帶職參選的爭議。國民黨文傳會副主委洪孟楷昨表示，現任總統蔡英文競選連任2020，也是所謂帶職參選，稱標準應一致。對此，中國民運人士王丹粉專傻眼直言，一個百年老黨，「水平下降到這個程度」。

「王丹网站 Wang Dan's Page」在文中表示，看到國民黨說小英也是帶職參選，「真的令人傻眼」，並指蔡是爭取連任，韓是高雄市長卻要選總統，「這兩者當然不是一回事」。

「王丹网站 Wang Dan's Page」在文中提到，全世界那麼多總統爭取連任，「我就沒見過一個被要求先辭職的」，並說「國民黨發言人說這種話，這不是鬧國際笑話嗎？」另反酸「虧他們也說得出口」。

貼文中感慨，「好歹也是一個百年老黨，居然水平下降到這個程度，最基本的常識和智商都沒有了」，讓他不禁稱道，「挺為孫文難過的」、「國民黨還有懂事的人嗎？難道都不說說話嗎？」

中國民運人士王丹粉專發文直言，「蔡英文是爭取連任，韓國瑜是當著高雄市長，卻要去選總統，這兩者當然不是一回事」。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

國民黨文傳會副主委洪孟楷昨表示，現任總統蔡英文競選連任2020，也是所謂帶職參選，稱標準應一致。（資料照）

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