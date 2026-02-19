為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    白天起回暖！初三重迎好天氣 白天氣溫上探26度

    2026/02/19 08:08 記者林志怡／台北報導
    冷氣團自今日白天起減弱，新竹以南需注意日夜溫差。（圖為中央氣象署提供）

    春節連假已經過了一半，北部連續幾天低溫後，大年初三（19日）將再度回暖。中央氣象署指出，今日清晨各地感受仍然偏冷，但白天起因大陸冷氣團減弱，氣溫將稍有回升，且各地都是多雲到晴的好天氣，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。

    中央氣象署預報員鄭傑仁說明，大陸冷氣團將於今日白天減弱，宜蘭、花蓮氣溫約落在約19度到20度，西半部、台南以北和台東約20度到24度，高雄和屏東有24度到26度，且各地大多是多雲到晴。

    鄭傑仁也提到，初四後氣溫仍會逐步回升，但因水氣稍有增加，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區也有零星短暫雨，直到初五水氣再度減少。

    對於連假尾聲的天氣，鄭傑仁說，初五（21日）到下週一開工日（23日）期間，氣溫將持續回升，不過各地日夜溫差仍大，白天西半部26度到30度，東半部25度到27度，夜間中部以北低溫剩下16度到19度，且東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

    鄭傑仁說，下週二將有另一波東北季風開始影響台灣，桃園以北、東半部地區及恆春半島將再度轉為有雨天氣。

    
    
