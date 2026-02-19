為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    迎財神旺整年 民俗專家教你拜財神＋居家招財祕訣

    2026/02/19 08:47 記者黃淑莉／雲林報導
    拜財神供品可選發糕、年糕象徵發財步步高升，或花生糖讓財神「吃甜甜給好錢」。（記者黃淑莉攝）

    大年初四、初五民間習俗接神、迎財神，今（19）日晚上11點過就有民眾會到財神廟拜拜、求發財金，祈求新的一年財運旺旺來，民俗專家、道教嗣漢第65代天師張捷翔指出，除拜財神，把居家保持明亮、穿紅金紫色的衣服顏色、隨身帶錢母，也可以強化整體的招財磁場。

    張捷翔表示，拜財神除到有供奉財神爺的廟宇，在自家門口設案桌求財神或家裡有安神桌也可請家中供奉的主神接財神，到廟裡或在自家拜供品要選對討「好彩頭」，例如發糕、年糕象徵發財、步步高升，或糖果、花生糖讓財神「吃甜甜給好錢」；水果可選鳳梨（旺）、橘子（大吉大利）、柿子（事事如意）或是香蕉與梨、鳳梨組合（招旺來），加上雞、豬、魚三牲及財神金。

    張捷翔說，除了拜財神，家裡的「明財位」在大門斜對角的客廳角落，要保持乾淨、明亮，可長期點燈（1天至少3小時），或放一把扇子讓氣流動起來，另財位也可放置闊葉、常綠植物，像發財樹、金錢樹，但不可放仙人掌等有刺植物。

    財位也可放裡面裝硬幣、五帝錢的聚寶盆、金元寶、裝水的聚寶盆等，或在玄關或財位擺放小魚缸，養6或8尾金魚，取其「金生水、水引財之意」。

    張捷翔表示，迎財神不論去廟裡或在家，可穿紅、紫、金或黃色衣服，貼身衣物可選紅色內衣褲或黃色襪子，有「踩出黃金路」寓意，不過，拜拜時要穿戴整齊，不要穿太暴露或拖鞋，另外可隨身攜帶1枚硬幣當錢母，最好是發財金或特殊的紀念幣，或在錢包放五帝錢、裝有百元鈔的全新紅包。

    可隨身攜帶一枚硬幣當錢母，裝有百元的紅包，象徵守財、聚財。（記者黃淑莉攝）

