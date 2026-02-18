為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    快回來！桃園女抱黑貴賓刮中10萬 以為沒中獎「直接走人」

    2026/02/18 23:04 記者李容萍／桃園報導
    桃園女刮中10萬「直接走人」，店家急PO網尋這名幸運中獎的黑貴賓主人。（取材臉書社團「記憶八德」）

    桃園女刮中10萬「直接走人」，店家急PO網尋這名幸運中獎的黑貴賓主人。（取材臉書社團「記憶八德」）

    逢春節連假期間，各地刮刮樂買氣持續升溫。桃園市八德區一家彩券行在臉書尋人的發文，引發網友熱議。這家桃園市八德區瑞發里興豐路的發財興商行，今（18）日下午在臉書社團「記憶八德」貼出公告，指1名女客人購買2000元刮刮樂後刮中10萬元，卻疑似未發現中獎、竟然「直接走人」，店家急忙發文通知，希望對方儘速回店領獎。

    店家在貼文中表示，「今天下午4點20分有一位女客人有帶一隻黑貴賓狗於本店買一張2000元刮刮樂中了10萬元，麻煩看到訊息到店。」貼文曝光後，不少網友留言協尋，也有人直呼「太扯了吧，中10萬不知道」、「帶黑貴賓的應該很好認」，希望幸運得主能看到訊息，儘速回店領回屬於自己的獎金。

    台彩今日表示，今年「2000萬超級紅包」共有10個頭獎，截至昨（17）日為止已刮出2個，尚有8個未現身；至於100萬元獎項共1200個，目前已有114個刮出。

    逢春節連假期間，各地刮刮樂買氣持續升溫。（記者李容萍攝）

    逢春節連假期間，各地刮刮樂買氣持續升溫。（記者李容萍攝）

