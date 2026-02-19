為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大年初三「 找貴人」 民俗專家建議這麼做

    2026/02/19 08:10 記者歐素美／台中報導
    大年初三以棗子、桂圓、生仁及橘子、蘋果「五寶」拜拜，「找貴人」大吉大利又平安。（圖由廖大乙提供）

    大年初三以棗子、桂圓、生仁及橘子、蘋果「五寶」拜拜，「找貴人」大吉大利又平安。（圖由廖大乙提供）

    今天是大年初三，過去年節習俗「初三睏到飽」，民俗專家廖大乙表示，初三是「人日」也是「神日」，建議民眾可以打電話問候一下久未問候的親友，主動出擊，為自己創造機會，就能獲得貴人幫忙，今年適合往東、西方向參拜，尤其，是蛇豬猴虎狗等5生肖人士，大年初三，帶著棗子、桂圓、生仁、橘子、蘋果等5寶到廟裡或往東、西向參拜，可大發利市。

    民俗專家廖大乙表示，初三是一年當中的精氣神、日月星、天地人，是「神日」跟「人日」，如果去年身體不健康、事業不如意、財力不順的人，可以在初三上午7點後至下午5點前，準備棗子、桂圓、生仁，即「找貴人」，外加橘子、蘋果，則讓你大吉大利又平安，到廟裡拜拜，向神報告，或「見天」找個供桌、雙手合十，敬奉「精氣神、日月星、天地人」，祈求讓你的精神飽滿，新年丙午年大發利市，馬上發財、馬上成功，「找貴人」平安又順利。

    廖大乙說，今年的大利方是東方及西向，平日有在拜拜的人，可帶著棗子、桂圓、生仁及橘子、蘋果「五寶」到廟裡拜拜，若平日沒有宗教信仰的人，則可放個供桌，朝東方或西向，雙手合十敬奉，就能「找貴人」協助，且大吉大利又平安。尤其是生肖屬蛇、豬、猴、虎、狗的人，大年初三照著做，今年將可大發利市。

    此外，昨大年初二，總統賴清德至台南祀典武廟拜年發紅包，結果該廟主委林培火疑因被家人感染諾羅病毒，忍不住嘔吐，並波及站在其右側的賴總統，廖大乙表示，這代表賴清德被吐口水，凡事有前兆，恐今年國運不佳。

    民俗專家廖大乙表示，大年初三「找貴人」，可備棗子、桂圓、生仁及橘子、蘋果「五寶」到廟裡拜拜。（圖由廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙表示，大年初三「找貴人」，可備棗子、桂圓、生仁及橘子、蘋果「五寶」到廟裡拜拜。（圖由廖大乙提供）

    圖
    圖 圖 圖
    圖
