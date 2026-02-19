為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南港廢棄物掩埋場火警 濃煙飄散、雙北5區關窗

    2026/02/19 08:46 記者董冠怡／台北報導
    南港區一處掩埋場火警。（消防局提供）

    首次上稿：02-19 08:32
    更新時間：02-19 08:46（新增新北市中和區為影響區域）

    台北市南港區南深路80號山豬窟掩埋場，今天清晨5點19分發生火警，北市消防局表示，6點12分火勢控制、無人受傷；台北市政府隨後發布火災空污提醒，影響區域為南港區、文山區及新北市新店區、深坑區和中和區。

    北市消防局獲報後，共計出動各式消防車27輛、救護車2輛、人員77名，6點12分回報火勢控制，無人受傷或受困，但起火區域因堆置大量廢棄物，故仍恐有延燒之虞，而且評估濃煙會持續飄散。

    北市環保局透過模式模擬預測煙霧飄散方向及範圍，影響區域包括台北市文山區、南港區，以及新北市新店區、深坑區，加上風勢影響，再增中和區。目前南港測站的空氣品質為普通等級，將持續監測空品。

    台北市災害防救辦公室指出，已跨區通報新北市，提醒附近民眾儘量避免外出，並關緊門窗，如需外出，務必配戴口罩做好自我防護。正值農曆春節連假期間，如欲至上述區域景點走春出遊，如聞到異味請勿驚慌。

    北市災防辦補充，目前僅尚有零星悶燒火苗，環保局已調派調挖土機翻堆，配合消防隊的水線灌注，無擴大延燒之虞。北市消防局補充，火勢已於8點28分撲滅。

