批柯市府雙城論壇行程遮遮掩掩 綠議員放棄自費出席

2019-06-26 17:32

〔記者楊心慧／台北報導〕台北上海雙城論壇7月4日在上海登場，民進黨台北市議員陳怡君原本打算自費前往，今天卻突然發出聲明，強調不會出席雙城論壇，主要原因是柯市府的行程遮遮掩掩，完全不公開透明；部份有心人士和境外勢力利用管道抹紅她；而自費前往只能參加無謂的晚宴及建設參訪，她認為相當沒意義，因此決定放棄出席。

陳怡君批評，柯市府的行程遮遮掩掩，完全不公開透明，去哪裡、要見誰、做什麼，這些國人完全都不知情，就連議員也被蒙在鼓裡，她無法知道完整行程，而且自費前往只能參加無謂的晚宴及建設參訪，如此沒意義且不公開透明的行程，她決定放棄。

陳怡君坦言，現在有部份有心人士和境外勢力，正在利用各種管道，準備透過假消息對她抹紅，想抹殺她對台灣的忠誠，抹殺她對民進黨的忠誠，因此她不得不重視這個問題。

陳怡君指出，自費去雙城論壇的初心是希望能夠向中國親口表達「反對一國兩制」、反對中國對台灣的打壓、反對中共以軍事手段文攻武嚇，反對中國以血腥鎮壓的方式對待少數民族，反對中國以維反人權的方式扼殺香港的人權、民主、自由與法治，希望能明確表達自己的立場，她希望能透過這樣的發聲，讓中國重視。

至於柯文哲將去雙城論壇，陳怡君呼籲，盼柯文哲能夠將台灣自由、民主、人權和法治的普世價值跟精神帶到對岸，若談論到民生經濟問題，應向中國大聲說出：「霧霾飄進來，豬瘟流過來，害蟲飛進來，我們正在收拾你們的爛攤子」。

陳怡君說，她認為身為議員，必須監督柯文哲在雙城論壇的所有言論，讓訊息能夠完整呈現，不受有心媒體扭曲，但沒想到受到太多雜亂操作，為避免產生不必要的後續干擾，她決定不出席論壇。

親民黨議員林國成、無黨籍議員楊靜宇、國民黨議員李傅中武等3名議員日前抽籤可用公費出席雙城論壇，打算自費的議員為新黨議員侯漢廷、無黨籍議員徐立信，以及國民黨議員鍾小平、鍾沛君、陳重文、秦慧珠等人。

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