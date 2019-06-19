柯Ｐ稱雙城論壇議員報名爆滿 反被打臉是「假消息」

2019-06-19 16:29

〔記者郭安家／台北報導〕正值香港反送中抗爭、台北市長柯文哲選總統態度不明，部分議員呼籲柯文哲停辦今年的台北、上海雙城論壇，或改派副市長出席。柯上午回應，奇怪，怎麼府會聯絡人是說「議員報名都爆滿了，怎麼處理」；但事實是，論壇時間未定，台北市政府及議會根本還未啟動報名作業，連友柯議員都說，柯講了子虛烏有假消。

「友柯」議員林世宗表示，每次市長出訪，會有1至3個公費名額供議員隨團，並由議會公關室通知議員報名、抽籤，現在雙城論壇連時間等消息都沒有，哪有報名踴躍，這是子虛烏有假消息，柯的消息來源有誤；即便現在可以報名論壇，他認為國民黨、民進黨議員也不太想報名出席，況且報名公費參加雙城，也只能出席兩場晚宴，實質意義不大。

議員吳沛憶也說，對於副市長鄧家基出席的海峽論壇、柯文哲將出席的雙城論壇，之前向台北市政府索資，都未回覆，沒有充分資訊，議員們根本不知道相關規劃內容；不該為了與中國交流，犧牲打臉台北市長柯文哲說的公開透明。

議員苗博雅指出，她在議會質詢兩次雙城論壇內容，但時間地點主題都不知道；她也沒耳聞雙城論壇報名訊息，相信不是她被排擠，63位議員都一樣；她認為雙城論壇變成柯文哲政治性大拜拜、跟中國往來籌碼，柯想要保持彈性，但論壇似乎沒有公共參與的程度。

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