台北、上海雙城論壇傳7月登場 柯文哲：報紙寫的不要全部相信

2019-06-11 14:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北、上海雙城論壇今年預定在上海登場，但卻遲遲沒有下文，台北市長柯文哲日前接受《中評社》專訪，除表達續辦意願，也明確表達兩岸不是外交關係也不是國際關係。今有平面報導指，北京方面已認可其對兩岸關係的「答卷」，第十屆台北－上海雙城論壇將會在7月舉行。

柯文哲今下午赴議會市政總質詢，市議員耿葳問柯，自認是靠哪一點過關的？柯卻說，報紙不要全部相信，大概最近會派人到上海直接面對面。

柯表示，有接到對方在排時程，月中先派一團去面對面，不過確定日期不曉得，雙城論壇還是雙城，這次是在對岸，他（指中國）有主導權，「有通知我們直接到上海坐下來談。」

由於柯文哲在接受《中評社》專訪時也提到，九二共識已標籤化，要提出新說法。耿葳今也問柯，新說法為何？柯文哲笑回，有人說想出來就可以拿諾貝爾獎，還在想，這就是一個困境，「我們在想，他（指中國）也在想」，重申這名詞已經用爛掉了，要更新。

至於論壇十年的主題，柯文哲說，就是經貿、青年議題等，比較常規的市政交流，細節等月中討論，有拋出邀請新北市長侯友宜的想法，但怎麼做也沒有具體內容，就派一組人去當面談。

對於雙城論壇對台北市的具體效益，柯文哲說，要回去整理一下，他想經貿方面還是有。

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