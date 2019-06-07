有自信兩岸關係拿高分？ 柯P：考到補考資格就阿彌陀佛

2019-06-07 20:08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北上海雙城論壇預計6、7月登場，但至今仍未有下文，遭外界質疑是否卡關，台北市長柯文哲今天受訪時說，雙城論壇今年是第10年，原則上兩岸兩岸交流還是繼續辦，目前時間和內容都在協商。至於是否有自信兩岸關係考卷能拿更高分？他說，考到補考資格就阿彌陀佛。

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，隔空向中國喊話說，雙城論壇是目前兩岸唯一的官方聯絡管道，建議擴大合作範圍，從原本的台北、上海，擴大到北台灣和長三角的經貿交流合作，這也有助於提升台灣經濟的整體動能。此外，他也提到，兩岸關係除「五個互相」作為兩岸交流的基本立場之外，他覺得要有「兩個原則」，應該要「遵守體制，然後改善現狀」。

外界關注台北上海雙城論壇，至今未有確切時程出爐，是否會生變？柯文哲出席「水岸台北2019端午嘉年華」受訪時說，雙城論壇今年是第十年舉辦，過去在他任內都沒停掉，原則上仍會繼續辦下去，現在幕僚與對岸正在喬時間和舉辦內容。

媒體詢問是否是因2020總統大選時間敏感，才無法敲定雙城論壇？柯文哲說，這種事都這樣，就算沒有選舉，每次大家都會想很多。針對最近常提兩岸政策，是因正在協商雙城論壇？他則說，是透過媒體向世界表達他的看法。

至於是否有自信兩岸關係考卷能拿更高分？柯文哲說，兩岸關係大概考到補考資格就阿彌陀佛，他還說，兩岸之間本來就很困難，特別在美中對抗下，兩邊左右為難，所以在夾縫中求生存，大概只能做到這樣而已。

對於2020總統大選的準備，柯文哲仍未鬆口，僅說這就和考聯考一樣，沒有叫準備好的，也和媒體說：「等我要選，你再問我好不好？」

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