又被打臉！柯文哲自豪雙城論壇詢問度高 僅5議員抽公費籤

2019-06-24 15:22

〔記者楊心慧／台北報導〕台北上海雙城論壇將在7月舉辦，由於日前香港反送中浪潮，加上遇上明年台灣適逢總統大選，包含藍綠及時代力量等各黨派台北市議員呼籲台北市政府停辦雙城論壇，柯文哲卻酸「聽說議員報名爆滿」，事後又改口稱還沒開放報名，但議員盼增加公費名額，沒想到今下午在議會舉行雙城論壇公費議員抽籤，僅有5名議員到場抽籤，現場工作人員、媒體都比抽籤議員多，再度打臉柯文哲說法。

北市藍綠及時代力量議員日前呼籲柯市府停辦雙城論壇，柯文哲上週三回應「聽說議員報名爆滿」，卻被議員怒斥還沒開放報名就先爆滿，根本假消息，隔天柯受訪才坦承是假消息，正確說法是還沒開放報名，但希望增加公費名額。

台北市議會今天下午舉行雙城論壇公費議員抽籤，僅親民黨議員林國成、無黨籍議員楊靜宇、新黨議員侯漢廷、國民黨議員李傅中武與鍾小平，共5名議員到場抽籤，就連現場工作人員和媒體都比抽籤議員多。5名議員中抽出3名可用公費前往雙城論壇的議員，分別是林國成、楊靜宇、李傅中武。

據了解，侯漢廷與鍾小平未抽到籤，但都打算自費前往，另民進黨議員陳怡君沒來參加公費抽籤，也將自費前往。陳怡君表示，她覺得要去監督柯市府，這沒什麼不對，以前民進黨議員也曾去過，她坦言這次沒聽說其他黨內議員去，壓力很大，但認為還是要去監督。

民進黨團總召張茂楠表示，不知道有哪些民進黨議員會去雙城論壇，但黨團意思是不要參加，雖沒開會討論，但大家心裡都有默契，台北市長柯文哲可能會參加總統大選，參加雙城論壇會被認為幫柯做球，可能也會被質疑對黨忠誠度不夠，還是以靜制動較好。

至於今天僅5名議員參加公費抽籤，但柯文哲先前卻稱議員詢問公費報名很踴躍，張茂楠批，事實證明柯文哲自我感覺良好，膨風！

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