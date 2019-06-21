雙城論壇續辦有無新通關密語？ 柯文哲這樣說...

2019-06-21 15:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北上海雙城論壇舉辦時間未定，台北市長柯文哲接受民進黨北市議員高嘉瑜、名嘴黃暐瀚主持「我要當選」節目專訪，今午播出內容，提到雙城論壇是否因為香港反送中而取消，柯文哲未正面回答，僅表示台灣整體利益、人民最大福祉，心裡還是要有數。

高嘉瑜問今年雙城論壇跟中國有沒有新的模式？或新的通關密語？柯文哲說，沒有啦，但不要讓中國覺得「你要去中國化、去蔣化，當美國的打手」、「有時候你不高興很抱歉，我背後還有美國老大」，「美國都攤給你了，你要諒解我」，沒辦法，還是要買。

中國台辦日前針對兩岸關係公開讚賞柯文哲，對此柯文哲表示，會這樣說的理由，第一個是同意辦雙城論壇，另外一個是反送中，中國還是會按照需要調整。

柯文哲表示，台灣有200萬人在大陸求學工作，有38萬陸配在台灣，台灣去年對大陸出超850億美金，目前台灣和中國大陸沒有官方正常管道，可能嗎？不可能，所以還是要面對現實。

高嘉瑜也問到，柯現在說兩岸一家親可以，但未來當總統，「一定要你接受一個中國」？柯文哲說，沒錯，「所以我說我那張考卷一定考不及格」，但5個互相最後一個是互相諒解，「我知道你有困難，你也知道我有困難」。

柯文哲還說，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中，他會說「我有困難」，共產黨一定想把台灣打下來，但現在有新疆、西藏、香港的問題，台灣問題的順序不是第一優先，「台灣對大陸一點都不重要，是小英把他弄得重要」，這樣講她一定不服氣，但挑起這情緒做什麼？

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