再談兩岸交流「比誰都怕」 柯P自嘲沒錢買白色媒體

2019-06-25 12:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北、上海雙城論壇今年將於7月4日在中國上海登場，台北市長柯文哲將率隊前往，不過他昨天受訪卻稱對於兩岸交流，他比誰都怕。對此，柯文哲今受訪表示，選舉到了藍綠對抗，就是把你抹紅，他也預期會怎樣被K，至少賺錢沒有爭議，就先做，還自嘲沒錢買白色媒體。

柯文哲今天上午出席台北市自來水處活動後接受媒體聯訪，談到雙城論壇，柯表示，對他來說雙城已經舉辦九年了，所以第十年該辦就辦，且他講過，台灣在中國有兩百萬人，中配在台灣也有38萬人，加上台灣對中國一年出超850億元美金，在這種情況下，沒有一個正式溝通管道，他認為也不是辦法。

柯說，目前台灣政治就是這樣，平常沒事，到了選舉尤其藍綠對抗，就把你抹紅，「我都覺得，哎，很無...」柯的話到一半又吞回去，僅重申該做就做，他也預期會怎樣被K，「我都曉得」。

他提及本次去雙城將和當地台商會面，因為以前找什麼專家學者講也沒有用，這次主要找長三角（長江三角洲）一些台商會長，包括杭州、昆山的，也是一樣，就問對方「你們有什麼問題有什麼需要協助的」，從沒有爭議的賺錢開始做，因為講到政治大家就高來高去。

不過當被問到是否還會再提「兩岸一家親」，柯沒有正面回應，但透露他有跟上海方說過，就談比較實質的問題，像是經貿、青年交流、市政等，從比較沒有爭議的先談，「所以主要我想還是會講一些北台灣跟上海一些經貿的計畫，這講到經貿還蠻專業的。」

此外，對於廿三日舉辦的「反紅媒遊行」，民眾上街反對中共滲透台灣媒體，柯直言「這一定會有的啊！」他前幾天去臉書參訪，發現台灣最大問題就是新聞跟廣告分不清楚，明明這就是廣告卻偽裝成新聞的樣子，

「所以這樣，廣告乾脆你就明講我是廣告」，柯強調媒體要有立場可以，但就乾脆把招牌改成本台是XX黨的宣傳機構，這也不是只有紅色媒體，也有藍色、綠色媒體，接著打趣說「只是因為我沒有錢買白色媒體。」

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