雙城論壇見劉結一？ 柯文哲：若「不期而遇」不會迴避

2019-06-24 15:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年台北、上海雙城論壇將於7月4日在上海登場，台北市長柯文哲將率團出席，外界關注是否會中國國台辦主任劉結一會面。對此，柯文哲今受訪表示，若「不期而遇」，不會迴避。

柯文哲下午受邀參加財團法人桂田文化藝術基金會舉辦的「基金會創建暨文化藝術新銳創作徵件」活動，會後遇媒體詢問雙城論壇意義，是否在於選舉年兩岸仍有官方交流，柯表示，目前台灣人有200萬人在大陸，陸配有38萬人在台灣，台灣去年出超850億美金在大陸方面，在這種狀況下，雙方沒有一個正式的溝通管道「還是奇怪」。

「所以老實講我比你們還怕。」柯強調，有時總要留下一個交流的管道，不然完全不接觸，到底下一步要怎麼做？該做的就做，不見得對個人是加分，但該做就硬著頭皮去做。

由於今年3月高雄市長韓國瑜率團赴中參訪，還與國台辦主任劉結一碰面會談，外界解讀政治意味濃厚、城市交流變調。對於是否會劉結一會面，柯只說，目前看行程是沒有安排，但與劉結一會不會「不期而遇」他有想過，他不會因為「不期而遇」就趕快躲起來不見劉，自然就好。

聽到昨天反紅媒遊行也出現「黑柯」情形，柯則說，台灣是多元開放的社會，別幻想去一個地方每個人都舉旗子支持你，那個只有北韓才有，台灣不會有；做該做的事，但沒法每件事都100分，「哪有可能」（閩南語）。

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